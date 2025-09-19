İzmir Körfezi'nde Ahtapotları Koruma Çalışmaları Başlatıldı

İZMİR Körfezi'nde sayıları gün geçtikçe azalan ahtapotları korumaya ve popülasyonlarını arttırmaya yönelik yapay resif çalışması yaptıklarını belirten Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Ulaş, "Böylelikle yeni bir üreme alanı oluştururken, bölgedeki yuva sayısını artırarak bölgedeki ahtapot popülasyonu da artırmış oluyoruz" dedi.

İzmir Körfezi'nde sık görülen ahtapotların sayısı giderek azaldı. EÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ulaş ve ekibi ahtapotların korunmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ahtapotlar için koruma alanı oluşturup, popülasyonunu artırmak amacıyla harekete geçen Prof. Dr. Ulaş ile ekibi körfeze yapay resif yerleştirdi.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Ulaş, ahtapotların aşırı avcılık, küresel ısınma ve 'Pina' gibi ahtapotun besinini oluşturan canlıların ortamdan kaybolmasıyla ciddi azalışa geçtiğini ve sayılarının her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Bu nedenle ahtapotun bölgedeki yoğunluğunu belli seviyede tutmak, belli alanlarda ahtapotlara koruma alanı oluşturmak adına yapay resifleri kullandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ulaş, "Yapay resifler doğadaki belli kayalıkları ve habitatlarına benzer yapay yapılar ile canlıların yerleşimine sunmak için tasarladığımız alanlar. 1950'li yıllardan itibaren tüm dünyada kullanılırken ülkemizde Ege Üniversitesi'nin öncülüğünde 1980'li yıllardan itibaren de yapay resif çalışmalarını yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'AHTAPOT, HABİTAT BAĞIMLISI BİR TÜR'

Deniz zemininde belli alanları ve deniz çayırlarını korumak, balıklara gizlenebilecekleri belli alanlar yaratmak amacıyla yapay resifler yapılmaya devam edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ulaş, "Öncelikle kıyı belediyeleri yapay resiflere çok ilgi gösterdi. Ahtapot için yapığımız yapay resif çalışması bunlardan bir tanesi oldu. Ahtapot zeki ve çok lezzetli bir canlı. Ayrıca ahtapot, habitat bağımlısı bir tür. Bir ahtapot eğer yuvası ve gizlenebileceği bir yer yoksa ciddi tehdit altında hissediyor ve o bölgede bulunmuyor. O yüzden bir bölgede ne kadar yuva varsa o bölgede o kadar çok ahtapot olabilir. Buradan yola çıkarak, belli alandaki doğal yuvalara destek vermek adına, ahtapotun tercih edebileceği yuva modülü geliştirdik. Yapay yuvaları betondan imal ettik. İçerisine de çömlek yerleştirerek ahtapotların betondan kaynaklanan kimyasallarla etkileşimini en aza indirmeyi hedefledik. Daha sonra balık adam ve gemi vinçlerinin eş güdümlü çalışmasıyla bu yapay resif bloklarını belirli bölgelere yerleştirdik" açıklamalarında bulundu.

'TARIM ORMAN BAKANLIĞI İLE AHTAPOT YAPAY RESİF PROJESİ PLANLANDI'

İzmir Körfezi'nde eylül, ekim ayı itibarıyla ahtapotların kıyılara gelmeye başladığını dile getiren Prof. Dr. Ulaş, "Kış dönemini sularımızda geçiriyorlar. Mart ile nisan döneminden sonra tekrar derin sulara göç ediyorlar. Yaptığımız resifleri kullanan birçok ahtapot bulunuyor. Bu sayede canlılara yeni bir üreme alanı oluşturuyoruz. Balıkçılar için de ciddi bir imkan sağlamış oluyoruz. Bölgedeki ahtapot yuva sayısı arttığında o bölgedeki ahtapot popülasyonu da artıyor. Tarım Orman Bakanlığımız da konuya eğildi ve özellikle ahtapottaki üretim düşüşü nedeniyle bir proje geliştirdiler. Bölgede özellikle İzmir Körfezi, Foça, Karaburun, Urla hattında bir Ahtapot Yapay Resif projesi planlandı" diye konuştu.