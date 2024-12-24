İzmir'de Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği Sağlıkta Memnuniyet Getirdi

İzmir'de görev yapan aile hekimleri, 1 Kasım'da uygulanmaya başlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğinden memnun olduklarını belirtti.

Balçova 3 Nolu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Birtan İriz, AA muhabirine, yeni yönetmeliğin hem hastalar hem de aile hekimleri için fayda sağladığını söyledi.

Yeni uygulamayla kronik hastalıkların ve bazı kanser türlerinin erken tanısı için önemli tetkik ve tahlillerin yapıldığına dikkati çeken İriz, şunları kaydetti:

"Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalıkları, obezite ve yaşlılıkla ilgili kriterimiz var. Hastalarımız geldiği zaman hastalarımızın tansiyonlarını ölçüyoruz. Boy, kilosunu alıyoruz. Sigara ve spor gibi birtakım alışkanlıklarını sorguluyoruz ve sisteme giriyoruz. Rutin tetkikleri isteniyor. Rahim ağzı, meme ve kolon kanserinin erken tespiti için belirlenen yaş gruplarında taramalar yapıyoruz."

İriz, yeni uygulamada lohusalık takibinin yapıldığını, akıllı ilaç kullanımının izlendiğini anlatarak, vatandaşların ve meslektaşlarının yeni uygulamadan mutlu olduğunu dile getirdi.

Maaşlarında artış olduğunu anlatan İriz, "Yeni uygulamayla hastanelerdeki yoğunlukların azaltılması hedefleniyor. Hastalara rutin yapılan tetkikler için hastanın hastaneye gitmesine gerek yok. Burada zaten hepsini biz hallediyoruz. Kanser taramalarını da yapıyoruz. Yeni uygulamayla hastaya daha fazla zaman ayırıyoruz. Ayrıntılı muayene ve tetkik yapıyoruz. Böylece hastalıkları daha erken yakalamış oluyoruz." dedi.

Uzman Aile Hekimi Özgür Öz de yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastaların yeni uygulamadan mutlu olduğunu gördüğünü söyledi.

Daha önce hasta şikayetine göre yapılan bazı uygulamaların artık rutin olarak yapıldığını ifade eden Öz, yeni yönetmelikle aralık ayındaki maaşının da arttığını gördüğünü aktardı.