İzmir'de Sağlık Çalışanları Enflasyon ve Zam Oranlarını Protesto Etti

İzmir'de sağlık çalışanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını ve maaşlara yapılacak olan zam oranlarını protesto etti. Sağlıkçılar, Ege Üniversitesi Hastanesi önünde tencerede taş kaynattı ardından da üzerlerinde '22 bin maaş kabul edilemez', 'Tenceremizde taş değil, AŞ kaynasın' mesajlarının yazılı olduğu siyah balonları uçurdu.

KERİM UĞUR

İzmir'de sağlık çalışanları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını ve maaşlara yapılacak olan zam oranlarını protesto etti. Sağlıkçılar, Ege Üniversitesi Hastanesi önünde önce tencerede taş kaynattı ardından da üzerlerinde "22 bin maaş kabul edilemez", "Tenceremizde taş değil, AŞ kaynasın" mesajlarının yazılı olduğu siyah balonları uçurdu.

Birlik Sağlık-Sen, Genel Sağlık-Sen, Hep-Sen ve SES İzmir Şubesi üyesi sağlık çalışanları bugün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri önünde toplanarak TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ve maaşlara yapılacak olan zam oranlarına tepki gösterdi.

"Tencerede Taş Değil, AŞ Kaynasın" sloganıyla toplanan sendika üyeleri adına yapılan açıklamada "Memur maaşları açlık sınırı altındadır. Memurlarımızın talep ettiği temel maaş olan 35 Bin TL memurlara verilmezse korkarız ki bu hayat pahalılığında memurlar artık tenceresinde AŞ kaynatamayacak konuma gelecek. 35 Bin TL talebimiz bu bunun altında gelen hiçbir talebi kabul etmiyoruz bunun altında gelen her talebe memurun tenceresinde taş değil AŞ kaynamalı diyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından sağlıkçılar önce mizansen olarak hazırladıkları taş çorbasını tencerede kaynatarak dağıttılar ardından da üzerlerinde "22 bin maaş kabul edilemez", "Tenceremizde taş değil AŞ kaynasın" mesajlarının yazılı olduğu siyah balonları gökyüzüne bıraktılar.