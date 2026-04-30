İzmir'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

İzmir'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
İzmir'de "Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında rehber öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İzmir'de "Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında rehber öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Merkezi işbirliğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, projede pilot uygulamanın İzmir'de başlatıldığını ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Çatalkaya, "Yeşilay İzmir Sağlıklı Yaşam Ligi" projesinin öğrencilerin sağlıklı yaşam becerileri kazanmalarını ve doğru alışkanlıklar edinmelerini amaçladığını belirterek, "Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde davranış eğitimi kritik bir role sahip. Bu süreçte rehber öğretmenlerimizin üstlendiği görev büyük önem taşıyor." dedi.

Eğitim programı kapsamında Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Kırlı, bağımlılık alanında önleyici çalışmalar ve sağlıklı yaşam becerileri üzerine sunum yaptı.

Öğrencilerin duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerinin desteklenmesi ile okullarda psikososyal dayanıklılık kültürünün oluşturulmasının hedeflendiği eğitim, soru cevap bölümünün ardından teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Programa Yeşilay Şube Başkan Vekili Giray Kırım ve rehber öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
