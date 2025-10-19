İzmir'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

İZMİR'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, Bazekol Sağlık Grubu tarafından 'Bazekol'de Sağlıklı Farkındalık' etkinliği gerçekleştirildi. Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, meme kanserinin özellikle kadınlarda çok sık görüldüğünü belirtip, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Bazekol Sağlık Grubu tarafından 'Bazekol'de Sağlıklı Farkındalık' etkinliği gerçekleştirildi. 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen etkinliğe Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Figen Baz, Bazekol Sağlık Grubu doktorları ve içerik üreticileri katıldı. Etkinlikte doktorlar meme kanseriyle ilgili bilgi vererek, içerik üreticilerinin sorularını cevapladı. Etkinlikte konuşan Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastaneleri olarak uzun süredir sağlık sektöründe yerimizi almıştık. Ekol Hastaneleri İzmir'de ve Türkiye genelinde hastalarımıza hep son teknolojiyle, büyük organizasyonlarla, çok değerli kadrolarıyla hizmet veriyordu. Ancak Türkiye'de 'Ekol' adı altında birçok kuruluş var. Bunlardan kendimizi ayırt etmek ve yıllardır emek verdiğimiz 'Ekol' markasına ailemizin adını da imzamızı da koyalım diyerek adımızı Bazekol'e çevirdik. Bazekol Sağlık Grubu olarak borsaya açılma çalışmalarımız da var, yakında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruyoruz. Adımızı diğer 'Ekol' isimli gruplardan ayırabilmek için Bazekol olarak değiştirdik. Torunlarımıza bırakacağımız böyle bir sağlık sisteminin başına kendi soyadımızı koyarak, imzamızı atarak 'Bazekol' haline dönüştük" dedi.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK HASTANESİNİ 10 AY SONRA TAMAMLAYACAĞIZ'

"Bazekol Sağlık Grubu olarak yaptırdığımız Çanakkale yolu üzerindeki 30 bin metrekare kullanım alanlı İzmir'in en büyük hastanesinin kaba inşaatı bitti, ince işlerine başlıyoruz" diyen Opr. Dr. Baz, "10 ay sonra tamamlanmış olacak. Bu hastaneyi daha çok yurt dışı hastalarımızın geleceği bir kurum olarak düşünüyoruz. Çünkü hemen yanında sağlık turizmi tesisleri yaptık. İçinde yüzme havuzundan, konaklama tesislerine kadar olan 220 daireden oluşan bir tesis yaptık. Bu ikisini birlikte 1-1,5 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu arada robotik cerrahi, kadın doğum, kalp damar cerrahisi gibi yeni branşlar açmaya da devam ediyoruz. Bypass ameliyatlarından, robotik cerrahiye kadar bütün ameliyatlar hastanemizde yapılıyor" diye konuştu. Opr. Dr. Baz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün meme kanseri farkındalık günü için bir tören düzenledik. Meme kanseri son zamanlarda özellikle kadınlarda çok sık görülen, erken teşhisle hayat kurtaran bir kanser türü. Buna dikkati çekmek için bugünü tertipledik."

'MEME KANSERİ HER ZAMAN ANIMSATILMASI GEREKEN BİR HASTALIK'

Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Figen Baz, "25 yıldır Bazekol Hastanelerinde ekip arkadaşlarımızla birlikte en uygun, ulaşılabilir, güzel hizmeti alabilecekleri, hastalarımıza konfor sunabilen bir hastane için çalışıyoruz. Bunu kendimizle ilke edindik" dedi. Baz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meme kanseri sadece bir ay değil, her zaman anımsatılması gereken bir hastalık. Biz kadınlar kendimizin kontrollerine, check-up'a dikkat edersek, erken tanı hayat kurtarır. Hayatın koşuşturmasında ötelediğimiz kendimiz olabiliyor. Ama bunu ötelememeliyiz. Meme kanserinde erken tanı olduğu zaman tedavisi en kolay olabilen, tedavisinden sonra hayatınıza çok rahatlıkla devam edebileceğiniz bir hastalık. Sadece dikkatli ve özenli kontrollerini yaptırmalıyız."

'İÇERİK ÜRETİCİLERİNİ FARKINDALIK AMACIYLA ÖN PLANA KOYMAK İSTEDİK'

Etkinliğe katılan marka ve itibar danışmanı Ali Rıza Tunçer de "Burada Bazekol Sağlık Grubu'yla birlikte Türkiye'de içerik üreticilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir hastaneyle buluştuğu ilk etkinliğin partnerliğini yapıyoruz. Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi. Tunçer, "Meme kanseri farklılığı her geçen gün biraz daha artsa da hala erken teşhisle veya insanların kendilerini elle muayene etmesindeki bilinçle alakalı bazı eksikler yaşayabiliyoruz. Bu yüzden projede Bazekol Sağlık Grubuyla birlikte konumlandırma yaparken marka elçilerini, içerik üreticilerini farkındalık amacıyla ön plana koymak istedik" diye konuştu.