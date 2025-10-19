Haberler

İzmir'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bazekol Sağlık Grubu, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Opr. Dr. Mehmet Baz, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı ve hastane projeleri hakkında bilgi verdi.

İZMİR'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, Bazekol Sağlık Grubu tarafından 'Bazekol'de Sağlıklı Farkındalık' etkinliği gerçekleştirildi. Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, meme kanserinin özellikle kadınlarda çok sık görüldüğünü belirtip, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Bazekol Sağlık Grubu tarafından 'Bazekol'de Sağlıklı Farkındalık' etkinliği gerçekleştirildi. 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında düzenlenen etkinliğe Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Figen Baz, Bazekol Sağlık Grubu doktorları ve içerik üreticileri katıldı. Etkinlikte doktorlar meme kanseriyle ilgili bilgi vererek, içerik üreticilerinin sorularını cevapladı. Etkinlikte konuşan Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Ekol Hastaneleri olarak uzun süredir sağlık sektöründe yerimizi almıştık. Ekol Hastaneleri İzmir'de ve Türkiye genelinde hastalarımıza hep son teknolojiyle, büyük organizasyonlarla, çok değerli kadrolarıyla hizmet veriyordu. Ancak Türkiye'de 'Ekol' adı altında birçok kuruluş var. Bunlardan kendimizi ayırt etmek ve yıllardır emek verdiğimiz 'Ekol' markasına ailemizin adını da imzamızı da koyalım diyerek adımızı Bazekol'e çevirdik. Bazekol Sağlık Grubu olarak borsaya açılma çalışmalarımız da var, yakında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruyoruz. Adımızı diğer 'Ekol' isimli gruplardan ayırabilmek için Bazekol olarak değiştirdik. Torunlarımıza bırakacağımız böyle bir sağlık sisteminin başına kendi soyadımızı koyarak, imzamızı atarak 'Bazekol' haline dönüştük" dedi.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK HASTANESİNİ 10 AY SONRA TAMAMLAYACAĞIZ'

"Bazekol Sağlık Grubu olarak yaptırdığımız Çanakkale yolu üzerindeki 30 bin metrekare kullanım alanlı İzmir'in en büyük hastanesinin kaba inşaatı bitti, ince işlerine başlıyoruz" diyen Opr. Dr. Baz, "10 ay sonra tamamlanmış olacak. Bu hastaneyi daha çok yurt dışı hastalarımızın geleceği bir kurum olarak düşünüyoruz. Çünkü hemen yanında sağlık turizmi tesisleri yaptık. İçinde yüzme havuzundan, konaklama tesislerine kadar olan 220 daireden oluşan bir tesis yaptık. Bu ikisini birlikte 1-1,5 yıl içerisinde faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu arada robotik cerrahi, kadın doğum, kalp damar cerrahisi gibi yeni branşlar açmaya da devam ediyoruz. Bypass ameliyatlarından, robotik cerrahiye kadar bütün ameliyatlar hastanemizde yapılıyor" diye konuştu. Opr. Dr. Baz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün meme kanseri farkındalık günü için bir tören düzenledik. Meme kanseri son zamanlarda özellikle kadınlarda çok sık görülen, erken teşhisle hayat kurtaran bir kanser türü. Buna dikkati çekmek için bugünü tertipledik."

'MEME KANSERİ HER ZAMAN ANIMSATILMASI GEREKEN BİR HASTALIK'

Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Figen Baz, "25 yıldır Bazekol Hastanelerinde ekip arkadaşlarımızla birlikte en uygun, ulaşılabilir, güzel hizmeti alabilecekleri, hastalarımıza konfor sunabilen bir hastane için çalışıyoruz. Bunu kendimizle ilke edindik" dedi. Baz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Meme kanseri sadece bir ay değil, her zaman anımsatılması gereken bir hastalık. Biz kadınlar kendimizin kontrollerine, check-up'a dikkat edersek, erken tanı hayat kurtarır. Hayatın koşuşturmasında ötelediğimiz kendimiz olabiliyor. Ama bunu ötelememeliyiz. Meme kanserinde erken tanı olduğu zaman tedavisi en kolay olabilen, tedavisinden sonra hayatınıza çok rahatlıkla devam edebileceğiniz bir hastalık. Sadece dikkatli ve özenli kontrollerini yaptırmalıyız."

'İÇERİK ÜRETİCİLERİNİ FARKINDALIK AMACIYLA ÖN PLANA KOYMAK İSTEDİK'

Etkinliğe katılan marka ve itibar danışmanı Ali Rıza Tunçer de "Burada Bazekol Sağlık Grubu'yla birlikte Türkiye'de içerik üreticilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir hastaneyle buluştuğu ilk etkinliğin partnerliğini yapıyoruz. Burada olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi. Tunçer, "Meme kanseri farklılığı her geçen gün biraz daha artsa da hala erken teşhisle veya insanların kendilerini elle muayene etmesindeki bilinçle alakalı bazı eksikler yaşayabiliyoruz. Bu yüzden projede Bazekol Sağlık Grubuyla birlikte konumlandırma yaparken marka elçilerini, içerik üreticilerini farkındalık amacıyla ön plana koymak istedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.