İtalya'da 21 Şehre Aşırı Sıcaklar İçin Kırmızı Alarm

İtalya'da 21 Şehre Aşırı Sıcaklar İçin Kırmızı Alarm
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İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle 17 şehir için bugün, 21 şehir için ise yarın 'kırmızı' alarm verildi. Bakanlık, sıcak hava dalgasının herkes için sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.

İTALYA'da hafta sonu etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 17, yarın ise 21 şehir için 'kırmızı' alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok şehirde sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini duyurarak, güneşten korunmak için bir dizi uyarı ve önlem önerisi sundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bugün Torino, Milano, Brescia, Bolzano, Verona, Venedik, Trieste, Bologna, Floransa, Ancona, Perugia, Pescara, Roma, Frosinone, Latina, Napoli ve Palermo olmak üzere 17 kentte, yarın ise bu şehirlere ek olarak Viterbo, Rieti, Catania ve Civitavecchia için 'kırmızı' ile en yüksek risk uyarısında bulunuldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı, 'kırmızı' alarm verilen toplamda 21 şehirde, sıcak hava dalgasının yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için değil, sağlıklı ve aktif bireyler için de ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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