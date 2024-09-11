İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı

Afrika Birliği, maymun çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan etmiş, dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturan bu virüsle ilgili olarak Türkiye'de ise henüz herhangi bir vakaya rastlanmadığı ve bu hastalığa dair bir tanı koyulmadığı bildirilmişti. Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmeler sürerken, İstanbul'dan dikkat çeken bir haber geldi.

AFRİKA UYRUKLU KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

İddiaya göre dün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Afrika uyruklu bir kişinin maymun çiçeği virüsü belirtilerini taşıdığı için ambulansla karantina altına alındı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ses getirdi.