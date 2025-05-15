İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri MR ve BT ihalesinde rekabet kızışıyor

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri MR ve BT ihalesinde rekabet kızışıyor
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İstanbul Anadolu Yakası'ndaki kamu hastanelerinin MR (Manyetik Rezonans) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntüleme hizmetlerini kapsayan dev kamu ihalesi, sağlık sektörünün ve kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Yaklaşık 13 yıldır aynı firma tarafından yürütülen bu hizmetin yeni ihalesi, milyonlarca liralık bütçesiyle dikkat çekiyor.

Yeni ihale, sadece kamu sağlığı açısından değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip olması nedeniyle de önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda yapacağı yatırımın boyutu, sektörde dengeleri değiştirecek nitelikte. Uzun süredir hizmet veren mevcut firmanın dışında birçok güçlü firmanın da ihaleye gireceği konuşuluyor. Bu da rekabeti artırırken, kazananın değişmesi durumunda hastanelere yepyeni, yüksek teknolojiye sahip görüntüleme cihazlarının gelmesi anlamına geliyor.

Halkın sağlığı için kritik öneme sahip bu hizmette, ihale sonucuna göre İstanbul Anadolu Kuzey bölgesindeki hastaneler, daha hızlı, daha net ve daha güvenilir teşhis imkanlarına kavuşabilir. Yeni cihazlar, erken tanıda büyük fark yaratabilir; bu da binlerce vatandaşın hayatına doğrudan etki edecek bir gelişme demek.

Gözler şimdi ihalede! Hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar, hangi firmanın kazanacağını ve bu büyük değişimin kapıyı aralayıp aralamayacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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