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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla Türkiye’de tedavi altına alındı

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İsrail saldırılarında yaralanan Filistinli Sıla Türkiye’de tedavi altına alındı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail’in saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli çocuk Sıla’nın Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli çocuk Sıla'nın Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığı açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlığın vicdanı Türkiye. İsrail'in insanlık dışı saldırılarında omurgasından yaralanan Filistinli evladımız Sıla'yı Adana Şehir Hastanemizde tedavi altına aldık. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yavrumuzun yeniden sağlığına kavuşması için gerekli tüm tıbbi süreçleri titizlikle yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; masumların ve mazlumların sığınağı, insanlığın vicdanı olmaya kararlılıkla devam edecek. Geçmiş olsun Sıla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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