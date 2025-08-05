İspanya'da Aşırı Sıcaklar 1060 Can Aldı

İSPANYA Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 1060 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasına karşı halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında sıcaklardan kaynaklanan ölüm sayısını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın; bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin büyük çoğunluğunun, kronik ve patolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar ile yaşlılar olduğu kaydedildi.