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Tam 50 santim! Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı, sebebi sonradan anlaşıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ö.A.'nın midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı. Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı olarak bilinen trikofaji hastalığı olduğu belirtildi.

Hatay'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran Ö.A.'nın (20) ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.'nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.

"MİDEYİ TAMAMEN DOLDURMUŞ"

Ameliyat sırasında mide gövdesinin ön kısmında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık belirlediklerini ifade eden Op. Dr. Süleyman Belli, "Yırtık bölgeden midenin içi muayene edildiğinde, mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı bulduk. Ekibim ile birlikte, 60 dakika süren ameliyatta bulunduğu yerden saç yumağını başarıyla çıkartarak ameliyatı tamamladık" dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle acile gitti, midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı! Tam 50 santim

TRİKOFAJİ HASTASIYMIŞ

Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı olarak bilinen trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) olduğu belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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