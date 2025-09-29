Haberler

İş Kazasında Yaralanan Ramazan Kaymaz Jandarma Helikopteri ile Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası geçiren Ramazan Kaymaz, ulaşım zorluğu nedeniyle jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi. Kaymaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada iş kazası geçiren Ramazan Kaymaz, bulunduğu bölgenin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle kara yoluyla hastaneye nakledilemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma helikopteri sevk edildi. Helikopterle alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaymaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
