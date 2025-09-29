İş Kazasında Yaralanan Ramazan Kaymaz Jandarma Helikopteri ile Hastaneye Kaldırıldı

SİİRT'in Eruh ilçesinde iş kazasında yaralanan Ramazan Kaymaz, jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada iş kazası geçiren Ramazan Kaymaz, bulunduğu bölgenin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle kara yoluyla hastaneye nakledilemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma helikopteri sevk edildi. Helikopterle alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaymaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.