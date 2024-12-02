Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
Mustafa Destici'ye 'Mustafa Kemal'in askeri misiniz?' diye soruldu

Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş bırakma eylemi yapan bir aile hekimi, "Yılda 7'den fazla devlet hastanesine giderseniz maaşımız kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders alırsa maaşı kesiliyor, hangi imamın cemaati camiye gelmezse maaşı kesiliyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Türkiye genelinde aile hekimleri, bugünden itibaren beş gün grev yapma kararı aldı. Bu nedenle hafta boyunca aile hekimleri ve sağlık ocakları sağlık hizmetlerine ara verecek.

PERFORMANSA DAYALI SİSTEMİN İPTALİNİ İSTİYORLAR

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne karşı başlatılan grev, daha önce 5-7 Kasım'da yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde. Aile hekimleri, çalışma ve özlük haklarını düzenleyen 1 Kasım tarihli yeni yönetmeliğe tepki gösterirken performansa dayalı sistemin iptali, maaşların düzenlenmesi ve iş yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

"YILDA 7'DEN FAZLA DEVLET HASTANESİNE GİDERSENİZ..."

Olayın yankıları sürerken iş bırakma eylemi yapan bir aile hekimi, "Yılda 7'den fazla devlet hastanesine giderseniz maaşımız kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders alırsa maaşı kesiliyor, hangi imamın cemaati camiye gelmezse maaşı kesiliyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
img

Yıldız futbolcunun kalemini kırdılar
img

Fiyatlar 16 milyona kiralar 70 bin liraya dayandı
img

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var
500

Yorumlar (48)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

boş yapma herkes iş bıraksın polis asker itfaiye ne güzel dünya

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme289
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

İmamları katmazsanız ayıp olur

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme142
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkanss Turgut:

Ya zaten ilaç yazmaktan başka işiniz yok.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İşte mantık bu . Yahu hekimlerden alıp veremediğiniz ne ? Zamanında " GİDERLERSE GİTSİNLEEEERR" dediniz ortalıkta doktor kalmadı , yok biz bundan sonra üfürerek , tükürerek te iyileştiririz derseniz , ben de ebemizin örekesini görürüz derim .. Bi rahat bırakın şu hekimleri arkadaş .

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat akyol :

ablam son 4 yılda bugün müsaitim diye ikinci defa aile hekimime gittim. grev vardı. artık ikinci 4 yılda bir daha işim düşer. maaşın kesilme sebebi ven değilim bu kesin.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

2 defa gittim saat 15 :15 te hizmetli abim doktor bey erken çıktı dedi işi varmış hemşire varmı dedim doktor yoksa onu niye dursun dedi boynumu büktüm çıktım

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Wash:

Ak parti hükümetinde olmayacak bütün pis işler olur. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZaferbiryol3458 null:

Aşkım cok sinirlisin.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa özkan:

abla mı dinlersek o da kendince haklı.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Aylık 50-100 bin arası maaş alıyorsunuz. Bir de grev yapıyorsunuz. Ayıptır yahu, biz asgari ücretliler ne yapsın o zaman???

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.