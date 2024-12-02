İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

Türkiye genelinde aile hekimleri, bugünden itibaren beş gün grev yapma kararı aldı. Bu nedenle hafta boyunca aile hekimleri ve sağlık ocakları sağlık hizmetlerine ara verecek.

PERFORMANSA DAYALI SİSTEMİN İPTALİNİ İSTİYORLAR

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne karşı başlatılan grev, daha önce 5-7 Kasım'da yapılan iş bırakma eyleminin bir devamı niteliğinde. Aile hekimleri, çalışma ve özlük haklarını düzenleyen 1 Kasım tarihli yeni yönetmeliğe tepki gösterirken performansa dayalı sistemin iptali, maaşların düzenlenmesi ve iş yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

"YILDA 7'DEN FAZLA DEVLET HASTANESİNE GİDERSENİZ..."

Olayın yankıları sürerken iş bırakma eylemi yapan bir aile hekimi, "Yılda 7'den fazla devlet hastanesine giderseniz maaşımız kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders alırsa maaşı kesiliyor, hangi imamın cemaati camiye gelmezse maaşı kesiliyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.