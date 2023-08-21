İran'da Sıtma Vakalarında Artış Yaşanıyor

İran'daki Kirman Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Dr. Said Sohbeti, ülkede sıtma vakalarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti. Son 5 ayda, Kirman eyaletinde 31 vaka tespit edildi.

İran'daki Kirman Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Dr. Said Sohbeti, ülkede sıtma vakalarında önemli bir artış yaşandığını ifade etti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Sohbeti konuya ilişkin bilgi verdi.

Akademisyen Sohbeti, "Geçen yıla oranla bu yıl sıtma vakalarında artış gözleniyor. Son 5 ayda, Kirman eyaletinde 31 vaka tespit edildi." dedi.

Henüz sıtma kaynaklı ölümün meydana gelmediğini dile getiren Sohbeti, söz konusu hastalığa yakalananların, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yaşayan veya bu bölgeye seyahat eden kişiler olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdurrıza Mir Evliya, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, son 8 ayda, ülke genelinde sıtma vakalarında 4 kat artış tespit edildiğini belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçen yıl aralık ayında yayımladığı "2022 Dünya Sıtma Raporu"na göre, 2021'de dünyada 247 milyon sıtma vakası tespit edildi ve sıtmadan 619 bin kişi yaşamını yitirdi.