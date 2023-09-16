Irak'ta trafik kazası geçiren kadın ambulans helikopterle Van'a nakledildi
Irak'a akraba ziyareti için giden 24 yaşındaki Dilan Umar, Zaho kentinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Şırnak'tan Van'a ambulans helikopterle nakledilen Umar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Irak'ta geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan kadın, ambulans helikopterle Şırnak'tan Van'a nakledildi.
Irak'a 4 gün önce akraba ziyareti için giden 24 yaşındaki Dilan Umar, Zaho kentinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.
Burada yapılın ilk müdahalenin ardından Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen Umar, Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu tespit edilen Umar'ın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Hasta kadın, İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopterle Van'daki bir hastaneye sevk edildi.