İnönü Üniversitesi'nde Moleküler Patoloji Birimi Hizmete Girdi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler patoloji birimi hizmete girdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, açılışta yaptığı konuşmada, birimi 8 yıllık çabanın sonucunda açtıklarını belirterek, "Bu cihaz, onkoloji, hematoloji ve beyin tümörleri gibi alanlarda doğru teşhis ve tedavi için stratejik öneme sahip. Bölge halkının hastanemize güveni artarak devam ediyor." dedi.

Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Gökçe de yeni birimin kanser teşhisinde ve hedefe yönelik tedavilerde yol gösterici olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından birimin açılışını yapan Akpolat ve Gökçe, laboratuvarlarda incelemede bulundu.