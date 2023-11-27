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İngiltere'de Yeni Bir Domuz Gribi Varyantı Tespit Edildi

İngiltere'de yapılan rutin bir grip tarama testi sırasında A (H1N2) enfeksiyonu tespit edildi. İngiltere Sağlık Güvenlik Kurumu (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, hastanın iyileştiği belirtildi ve enfeksiyonun kaynağı ve insan sağlığına etkisi incelenecek.