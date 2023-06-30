İnegöl'de 6 yaşındaki çocuk şarj aletini çıkarmak isterken elektrik akımına kapıldı
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İnegöl ilçesinde prizdeki şarj aletini çıkarmak isteyen 6 yaşındaki Aden Nur T., elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, prizdeki şarj aletini çıkarmak isteyen Aden Nur T. (6), elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir evde meydana geldi. Prize takılı telefonun şarj aletini çıkarmak isteyen Aden Nur T., bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aden Nur T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Sağlık