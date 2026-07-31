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İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde devir teslim

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde devir teslim
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Samsun’da İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı.

Samsun'da İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.

Samsun'da İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi yürüten Dr. Mustafa Kasapoğlu, müdürlük görevini Uzm. Dr. Elif Nur Gülen'e devretti. Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, devir teslim töreniyle birlikte İlkadım İlçe Sağlık Müdürü olarak görevine başladı.

Görev değişiminin ardından yapılan paylaşımda, "İlkadım ilçemize ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Devir teslim töreninde Dr. Mustafa Kasapoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür edilirken, Uzm. Dr. Elif Nur Gülen'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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