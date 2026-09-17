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İl Sağlık Müdürü Meral, Palandöken’de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi

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İl Sağlık Müdürü Meral, Palandöken’de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, kent genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Palandöken ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, kent genelinde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Palandöken ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Meral, Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü, Solakzade Sağlıklı Hayat Merkezi, Solakzade Aile Sağlığı Merkezi, Nenehatun Aile Sağlığı Merkezi, Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi ve Yıldızkent Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde birimlerde yürütülen çalışmalar ve sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarından bilgi aldı

Ziyaret ettiği sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Meral, sunulan sağlık hizmetleri, vatandaşların başvuru durumları ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birimlerde incelemeler yapan Meral, sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara etkin ve ulaşılabilir şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Vatandaşlarla sohbet etti

Sağlık kuruluşlarını ziyaretleri sırasında hizmet almak için gelen vatandaşlarla da bir araya gelen Meral, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Meral, sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmeleri vatandaşlardan doğrudan dinledi.

Saha ziyaretlerini sürdürüyor

Göreve başlamasının ardından sağlık kuruluşlarına yönelik saha ziyaretlerine ağırlık veren Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde görmek, sağlık çalışanlarıyla doğrudan iletişim kurmak ve vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını sahada değerlendirmek amacıyla ziyaretlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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