Malatya'da çift taraflı böbrek kanserine başarılı müdahale

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonlarla, her iki böbreğinde de kanser tespit edilen 46 yaşındaki hasta, böbrekleri korunarak sağlığına kavuştu. Güncel böbrek koruyucu cerrahi yöntemleri sayesinde hastanın diyalize ihtiyaç duymadan yaşamına sağlıklı şekilde devam etmesi sağlandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Emrah Kızılay, hastanın yan ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek yapılan tetkiklerde her iki böbreğinde de kitle tespit edildiğini söyledi. Bilateral böbrek tümörlerinin geçmiş yıllarda çoğunlukla her iki böbreğin tamamen alınmasını gerektirdiğini ve bunun hastaları diyalize bağımlı hale getirebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Emrah Kızılay, günümüzde ise böbrek koruyucu cerrahilerin güvenle uygulanabildiğini vurguladı.

Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kızılay, "İlk olarak sol böbrekte daha ileri evrede bulunan kitleyi açık yöntemle parsiyel nefrektomi ameliyatı ile çıkardık. Hastamızın iyileşme sürecinin ardından yaklaşık bir ay sonra sağ böbrekte bulunan ve yerleşimi laparoskopik cerrahiye uygun olan kitleyi kapalı yöntemle, laparoskopik parsiyel nefrektomi operasyonu ile başarıyla çıkardık. Böylece her iki böbreği de koruyarak hastamızın tedavisini tamamladık. Hastamızın böbrek fonksiyonları normal seviyelerde olup takipleri sağlıklı şekilde devam etmektedir" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Uzm. Dr. Mehmet Levent Akbulut ise böbrek kanserinde erken tanının tedavinin başarısındaki en önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. Akbulut, "Böbrek kanseri ameliyatlarında erken teşhis her zaman hayat kurtarıcıdır. Uygun hastalarda gerçekleştirilen böbrek koruyucu cerrahiler sayesinde hastalarımız yaşamlarına, hastalığı hiç geçirmemiş gibi sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir. Kliniğimizde bu tür ileri cerrahi işlemler başarıyla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Hastada her iki böbrekte bulunan kötü huylu tümörlerin tamamen çıkarıldığını belirten Akbulut, özellikle yan ağrısı yaşayan, sigara kullanan, hipertansiyon gibi risk faktörlerine sahip bireylerin düzenli böbrek kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte böbrek tümörlerinin daha erken evrede tespit edilebildiğini ifade eden Akbulut, vatandaşları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya ve gerekli durumlarda Üroloji Polikliniğine başvurmaya davet etti.

Başarılı tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 46 yaşındaki hasta Ali Yeşil, yan ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkiklerde her iki böbreğinde de kitle tespit edildiğini söyledi. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatların ardından sağlığına kavuştuğunu ifade eden Ali Yeşil, tedavi sürecinde emeği geçen hekimlere, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı