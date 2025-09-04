İki Acı Vakanın Yükü: Doktor Torun Süreci Anlattı

ÇANKIRI'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Doktor Said Oğuzhan Erik (38), sağlık ekibinin ambulans ile gittiği vakanın dedesi Hüseyin Karaarslan (100) olduğunu öğrendi. Ekibinin bildirimleri doğrultusunda dedesinin vefat ettiğini öğrenen Erik, bu yönde rapor tutulmasına onay verdi.

Çankırı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde doktor olarak görev yapan Said Oğuzhan Erik, 22 Ağustos'ta nöbet görevi sırasında vakaya giden ambulans ekibinden çağrı aldı. Erik, ekibinin gittiği adresin dedesi Hüseyin Karaarslan'ın evi olduğunu ve sağlık görevlilerinin bildirimleri doğrultusunda dedesinin vefat ettiğini öğrenerek, bu yönde rapor tutulmasına onay verdi. Said Oğuzhan Erik, olay gününü anlatarak, Çağrıyı aldıktan sonra hastamız, yani dedemle alakalı tıbbi durumu sordum. Tabii arkadaşlar bana ayrıntılarıyla cevap verdiler. Mevcut durumunun, yaşamla bağdaşmadığını öğrendikten sonra müdahale edilmemesini ve vefat ettiğini söyledim. Daha sonra gerekli yasal işlemler için ekiple iletişime geçildi. Yasal işlemlerin başlatılmasını istedik. Üzülüyor insan; fakat mesleğin de böyle bir cilvesi var maalesef. Yani yoğun bir günün içinde böyle bir şey yaşamış olmak, insana ruhen ağır geldiği gibi bedenen de ağır geliyor. Biz hekimler olarak hep böyle bir atmosferin içinde çalışıyoruz. Her mesleğin kendine ait zorlukları var. Haliyle bizim mesleğimizin de zorluklarından bir tanesi bu tip durumlar maalesef ifadelerini kullandı.Erik, 2021 yılında babası Ömer Erik'in vefatını da yine görevi sırasında aldığını belirterek, Pandemi döneminde vefat etti babam. 2021 yılında yoğun bakımda yatıyordu, benim nöbetçi olduğum gün. Yine arandım, dediler ki; 'Babanızın kalbi durmuş.' Yine bir cuma günüydü. Böyle bir bağdaştırmayla, etkisi biraz daha fazla oluyor dedi.

'AİLEME İLK BİLGİ VEREN BEN OLDUM'

Sağlık çalışanlarının bu tarz olaylarla karşılaşabileceklerini ifade eden Erik, şöyle devam ettiGörevimi yapmaya devam ettim. İdari amirlerimi bilgilendirip izin de isteyebilirdim. Onlar da bu konuda hassaslar, yardımcı olurlardı bana. Ama çalışıyoruz, yapacak bir şey yok. Ben saat 17.50 gibi ekibimle irtibata geçtim. Cuma günü vefat etti, cumartesi günü defnettik. Ben ancak saat 09.00'da nöbetimi devrettikten sonra gidebildim. Aileme ilk bilgi veren ben oldum maalesef. Onun da ayrı bir yükü oluyor. Dedem ve anneannem yaşlılar. Bir komşudan, yardım istiyorlar. O vesileyle 112 ile irtibata geçiyorlar. Ekibimiz ancak oraya ulaşıp değerlendirme yapıp, son karar hekimin olduğu için bana bağlandıklarında haberim oluyor. Bir asırlık çınardı, Allah rahmet eylesin.