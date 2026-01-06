Haberler

İzmir'de sağlık krizleri için yapay zeka çözümleri geliştirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde, sağlık alanında krizlere yönelik yapay zeka çözümlerinin geliştirileceği AI4PURPOSE Hackathon düzenlenecek. Etkinlikte öğrenciler ve teknoloji profesyonelleri, sağlık sistemlerini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek için projeler üretecekler.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde, Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar sağlık alanında krizlere yönelik yapay zeka çözümlerinin geliştirileceği AI4PURPOSE Hackathon düzenlenecek.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli uluslararası MEDAIGENCY projesi kapsamında gerçekleştirilecek fikir üretme ve çözüm geliştirme maratonu, sağlık sistemlerini krizlere karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor.

Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar uzanan krizlerde sağlık sistemlerinin karşılaştığı yapısal sorunlara yapay zeka destekli çözümler üretmeyi hedefleyen etkinliğe öğrenciler, teknoloji şirketleri, girişimler ve yenilikçiler katılacak.

Etkinlik boyunca katılımcılar, uzmanlar eşliğinde fikirlerini geliştirecek, prototipler oluşturacak ve çözümlerini jüriye sunacak.

Başarılı bulunan prototipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından değerlendirilerek saha uygulamalarına uyarlanma potansiyeli açısından incelenecek.

Lübnan, Filistin, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin yer aldığı MEDAIGENCY girişimi, Akdeniz bölgesinde sağlık sistemlerinin acil durumlara hazırlık, müdahale ve toparlanma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki etkinlik, İKÇÜ bünyesinde Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği'nin katkılarıyla yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin Türkiye Koordinatörü İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, etkinliğin öğrenciler ile profesyoneller için iki ayrı kategoride gerçekleştirileceğini belirterek, "Katılımcılar, yalnızca teknik bir yarışmaya değil, aynı zamanda uluslararası görünürlük, disiplinlerarası iş birliği ve gerçek sorunlara çözüm üretme fırsatına da ortak olacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlik 30-31 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
İrfan Can Eğribayat'ın Fener kariyeri sona eriyor

Fener kariyeri sona eriyor
Fenerbahçe'den Lookman bombası

Süper Lig devinden Lookman bombası
EFT ve havale ücretlerine zam

2026 tarifesi belli oldu! Bankalar da yüzde 30 zam yaptı
Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek

İki ünlü ismin boşanma davasında tanık olacaklar