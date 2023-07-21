İhsangazi'de UMKE Gönüllülerine Eğitim Tatbikatı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) tarafından gönüllülerle eğitim tatbikatı gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, 3 gün sürecek kampta arama kurtarma eğitimi alacak.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi( UMKE) tarafından gönüllülerle eğitim tatbikatı gerçekleştiriliyor.

İhsangazi Haracoğlu Kamp ve Mesire Alanı'nda 14 UMKE, 2 AFAD, 5 Jandarma Arama Kurtarma, 4 İHH ile 4 İhsangazi Belediyesi personeli kamp yapıyor.

Katılımcılar, 3 gün sürecek kampta arama kurtarma eğitimi alacak.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kamp yapan ekibi ziyaret etti.

Kastamonu UMKE sorumlusu Gökhan Albayrak, "Burada medikal eğitim, dağcılık, eğitim arazi sürüş teknikleri, arama kurtarma gibi tatbikatlar gerçekleştireceğiz." dedi.

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