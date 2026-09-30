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Iğdır'da tiroid ameliyatı nöromonitörizasyon cihazıyla başarıyla yapıldı

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Iğdır'da tiroid ameliyatı nöromonitörizasyon cihazıyla başarıyla yapıldı
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Iğdır'da uzun bir aradan sonra ilk kez nöromonitörizasyon cihazı kullanılarak tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ses tellerine giden sinirlerin korunmasına yardımcı olan cihaz, cerrahi güvenliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

Iğdır'da ileri teknoloji cihaz kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Iğdır'da hastanede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya ve modern tıp uygulamalarını hastalarla buluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez Nöromonitörizasyon (sinir monitörü) cihazı kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı. Tiroid cerrahisinde kullanılan bu teknoloji, ses tellerine giden sinirlerin korunmasına yardımcı olarak cerrahi güvenliğin artırılmasına katkı sağlıyor. Başarılı operasyonda Genel Cerrahi hekimleri Op. Dr. Aylin Doylu ve Op. Dr. Berke Şengün ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. K. Selin Elden Yarol görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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