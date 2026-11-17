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Organ Bağışı Haftası kapsamında İEÜ Medical Point Hastanesinde bir araya gelen sağlık çalışanları, organ bağışına ilişkin çalışmaları ve hasta yakınlarıyla iletişimi ele aldı.

İEÜ Medical Point Hastanesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerini ve organ nakli koordinatörlerini ağırladı. Organ bağışı ve nakil süreçlerindeki çalışmaları dolayısıyla İEÜ Medical Point Hastanesi ve organ nakli ekibinin plaket ile ödüllendirildiği buluşmada, organ bağışı konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Burcu Ulugölge ile bölge organ nakli koordinatörlerinin katıldığı programda, Ege Bölgesindeki organ bağışı ve nakil çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki dönemde yapılabilecekler ele alındı.

Hafta kapsamında, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle kentteki hastanelerde görev yapan organ nakli koordinatörlerine yönelik iletişim eğitimi de düzenlendi. Eğitimde, bağış ve nakil süreçlerinde hasta, verici ve yakınlarının sorularının yanıtlanması, anlaşılır bilgi paylaşılması ve güven ilişkisinin kurulması üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı