İbni Sina Haftası Etkinlikleri Beykoz'da Gerçekleştirildi
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği İbni Sina Haftası etkinlikleri Beykoz'da yapıldı. Etkinlikte baharat keseleri dağıtıldı ve Osmanlı şerbetleri ikram edildi. İbni Sina'nın bilimsel mirasına vurgu yapıldı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İbni Sina Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri vatandaşlarla buluşarak ikramlarda bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığı koordinesinde, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde ve İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen İbni Sina Haftası etkinlikleri kapsamında Beykoz'da AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte, İbni Sina'nın tabiatın şifa dolu kaynaklarına vurgu yapan yaklaşımına atıfla baharat keseleri dağıtıldı ve kızılcık ile reyhan suyu ikram edildi. Ayrıca Osmanlı şerbetleri, gül lokumu ve lavanta, kekik gibi şifalı bitkiler vatandaşlara sunuldu. İbni Sina'nın tıp, astronomi, matematik ve felsefe alanındaki mirasına da dikkat çekilen programda Buhara'da doğup 18 yaşında dönemin önde gelen hekimlerinden biri kabul edilen İbni Sina'nın 'El-Kanun fi't-Tıbb' ve 'Kitabü'ş-Şifa' gibi eserlerinin yüzyıllardır üniversitelerde ders kitabı olarak okutulduğu hatırlatıldı.

'VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ'

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nursel Şahin, "İbni Sina, tıbbın hükümdarı olarak bilinen, birçok alanda öncü bir bilim insanı. Biz de bu hafta kapsamında Osmanlı şerbetleri ve şifalı bitkilerimizi misafirlerimize ikram ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti. Hem İbni Sina'dan bahsediyoruz hem de sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir ve İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
