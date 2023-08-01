İbn-i Sina'nın şifa dağıtan doğal incir karışımı! Her derde deva

Hekimlerin önderi olarak bilinen "Büyük Üstat" İbn-i Sina'nın karışımı binbir derde deva. Vücudun güçlenmesi için hazırlanan incir ve zeytinyağı karışımından günde bir kaşık yemek bile yetiyor.

Modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın hazırladığı doğal ilaç formüleri günümüzde şifa dağıtmaya devam ediyor. Sağlık sorunlarına yönelik hazırlanan meyve ve sebze karışımlarının faydaları saymakla bitmiyor. Vücudun bağışıklık sisteminin artması ve güçlenmesi için hazırlanan karışımlar hastalık önleyici özelliğiyle dikkat çekiyor.

Doğal ilaç olarak kabul edilen incir ve zeytinyağı karışımı, vücudu hastalıklardan korurken bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tamamen doğal olan karışımı hazırlaması ise oldukça basit.

Şifa kürü olarak tabir edilen karışımı hazırlamak için 250 gram kuru incir ve 1 litre zeytinyağı yeterli olmaktadır.

DOĞAL İNCİR KARIŞIMI TARİFİ

İncirleri temizlemek için ılık su altında iyice yıkayın. Böylelikle üzerlerindeki toz ve kirleri uzaklaştırmış olacaksınız. Temizlediğiniz incirleri küp küp veya dilimler halinde kesebilirsiniz.

Kesilmiş incirleri bir kavanoza veya cam kaba koyun. İncirleri koymadan önce kavanozu iyice yıkadığınızdan ve temizliğinden emin olun.

İncirleri yerleştirdikten sonra 1 litre kadar zeytinyağını kavanoza ekleyin. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonra incirleri beş gün boyunca karanlık bir yerde dinlendirin ve muhafaza edin.

Beş günün sonunca incirleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz. İncirler zeytinyağı içeriği sayesinde faydalı besinler almaya yardımcı olacaktır.

Ancak bu kürü denemeden önce doktorunuza danışmakta fayda bulunmaktadır. Herhangi bir alerjiniz veya rahatsızlığınız varsa, besin değişikliği yaparken sağlık uzmanlarına danışmanız önem taşımaktadır.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Zeytinyağında incir kürünün vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda vücudu kanserli hücrelere karşı güçlendirir ve kanserli hücre oluşumunu önler.

İncirin bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltma etkisi bu karışımla da kendisini göstermektedir. Vücutta yağ yakma oranını hızlandırırken, mide sağlığını desteklemektedir.

Vücudu iltihaplardan temizlemeye yardımcı olan İbn-i Sina karışımı, kemik ve kas yapısını güçlendirebilir.

Kan dengesini koruyarak kalp sağlığına da katkı sağlayan zeytinyağlı incir kürü karaciğerdeki toksinleri azaltabilir.