Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek

Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

Hitit Üniversitesi'nden Sağlıklı Pişirme Yöntemleri Projesi

Hitit Üniversitesi'nden Sağlıklı Pişirme Yöntemleri Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi, patates kızartması, köfte ve pişi gibi popüler yiyeceklerin sağlıklı pişirme yöntemlerini ve yağ seçeneklerini belirlemek için bir proje başlattı. Proje, TÜBİTAK tarafından destekleniyor ve çeşitli pişirme teknikleri ile toksik madde analizi yapılacak.

Hitit Üniversitesinde yürütülen proje ile patates kızartması, köfte ve pişi için en sağlıklı pişirme yöntemleri ve yağ seçeneklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Kabak, Türkiye'nin favori yiyecekleri arasında yer alan patates kızartması, köfte ve pişinin en sağlıklı pişirme yöntemlerini belirlemek amacıyla, "Farklı Pişirme Yöntemleri ile Hazırlanan Gıda Ürünlerinde Proses Kontaminantların Oluşumu ve Farklı Yaş Grupları için Risk Değerlendirmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile farklı pişirme teknikleri ve farklı yağ çeşitleri kullanılarak hazırlanan patates kızartması, köfte ve pişide oluşabilecek toksik maddeler analiz edilecek.

Doktora öğrencileri Eylem Odabaş, Nimo Hussein Yussuf ve Fatma Öznur Afacan'ın da yer aldığı proje kapsamında laboratuvar ortamında çalışmalara başlayan Kabak, bu yiyecekler için en uygun yağın hangisi olduğunu, hangi mutfak araçları kullanılarak daha sağlıklı şekilde hazırlanabileceğini tespit edecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kabak, Türkiye'de en çok tüketilen ürünler arasında yer alan patates kızartması, köfte ve pişi gibi gıdaların çocukların sağlığını tehdit eden unsurlar barındırabildiğini vurguladı.

Başlattıkları projede sevilen gıda ürünlerinin derin yağda kızartma, fırınlama ve airfryer pişirme teknikleriyle ayçiçeği yağı, zeytinyağı ve palm yağı çeşitlerinin kullanılacağını aktaran Kabak, şunları kaydetti:

"Projemizde belirlediğimiz pişirme teknikleri ve yağ çeşitleriyle gıdalarda oluşabilen toksik maddeler üzerinde analiz yapmayı planlıyoruz. Bu maddeler arasında sağlık için risk oluşturabilecek unsurlar bulunuyor. Çocukların ve ergenlerin bu maddelere olan maruziyetini en aza indirmek için en uygun pişirme yöntemlerini ve yağ seçeneklerini belirleyeceğiz."

Kabak, çalışmada evde hazırlanmış gıdalardan dondurulmuş gıdalara kadar geniş yelpazede inceleme yapacaklarını, güvenilir pişirme yöntemini bilimsel verilerle belirleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Sağlık
img

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak itiraf
img

"Sana bir sürprizim var" deyip genç kıza sabaha kadar işkence etti
img

Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.