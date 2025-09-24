Haberler

Küçükbaşlarda Şap Hastalığı Tespit Edildi, Hisarcık'ta Karantina Uygulaması Başlatıldı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'deki bir hayvan işletmesindeki büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine tüm ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'deki bir hayvan işletmesindeki büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Kaymakam başkanlığındaki komisyon tarafından ilçede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından koruma ve gözetim bölgelerinde hastalık ile ilgili tedbirler alındı. Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan, Şeyhler, Örenköy, Çatak, Hocalar, Halifeler, Ulaşlar, Kutlubeyler, Kurtdere, Saklar, Kızıçukur, Alınören, Kutluhallar, Beyköy, Aşağı Yoncağaç, Hamamköy, Şeyhçakır ve Sefaköy köyleri ile merkez Yeşilhisar, Karşıyaka, Cumhuriyet, Şehitler, Yenidoğan ve 82'nci Yıl mahalleri, Emet ilçesi Kırgıl köyü, Simav ilçesi Kestel köyü ve Gediz ilçesi Yeşilçay, Kayaköy, Soğuksu, Değirmen köy, Kıran ve Köpenez köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

Şap hastalığına karşı ilçede büyükbaşların aşılama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, hastalığın seyri izlenerek hasta hayvan kalmadığında ve diğer işletmelere sirayet etmediği takdirde karantinanın komisyon kararıyla kaldırılacağı ifade edildi.

