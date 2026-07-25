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Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine 2. diş polikliniği açılıyor

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine 2. diş polikliniği açılıyor
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Kütahya’nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla kurulan 2. Diş Polikliniği, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni diş röntgen cihazıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla kurulan 2. Diş Polikliniği, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni diş röntgen cihazıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, modern donanımla hizmet verecek yeni polikliniğin vatandaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine daha hızlı, kaliteli ve etkin şekilde ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Akbulut, açıklamasında, "Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na, AK Parti İl Başkanımız Ceyda Çetin Erenler'e, milletvekillerimiz Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı'ya, İl Sağlık Müdürümüz Ensar Durmuş'a ve İlçe Hastane Müdürümüz İsa Gök'e teşekkür ediyorum. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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