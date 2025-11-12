Hipotiroidi Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor: Tehditler ve Tedavi Yöntemleri

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Topaloğlu, tiroid hormonlarının yetersizliğiyle ortaya çıkan "hipotiroidi" hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğünü, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda ve gebelik döneminde tedavi edilmezse, bebekte sağlık sorunlarına yol açabildiğini bildirdi.

Topaloğlu, AA muhabirine, boynun alt kısmında yer alan kelebek şeklindeki tiroid bezinin, metabolizmayı düzenleyen hormonları salgıladığını belirtti.

Hipotiroidinin klinik bulgularının, hormon eksikliğinin derecesine bağlı olarak ortaya çıktığını aktaran Topaloğlu, "Metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak tüm vücutta, saçtan tırnağa kadar birçok bozukluk görülebiliyor. Saçlarda kabalaşma, dökülme, ciltte kuruma, özellikle ödem artışı, bacaklarda, ellerde, yüzde ve göz çevresinde şişlik, kilo artışı gibi bulgularla bu hastalıkta sıklıkla karşılaşıyoruz." dedi.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde tansiyon, akciğer ve kalple ilgili rahatsızlıklar da görülebildiğine işaret eden Topaloğlu, "Hastalığı erken dönemde fark ettiğimiz ve erken tedaviye başladığımızda tüm bu bulguları kontrol altına alabiliyoruz. Bu hastalığı özellikle kadınlarda sık görüyoruz. Doğurganlık çağındaki kadınlarda, gebelik sırasında tedavi edilmezse, bebekle ilgili sağlık sorunları olabiliyor." diye konuştu.

Hipotiroidinin en sık nedeninin tiroid bezine karşı vücutta otoantikorların oluşmasıyla gelişen Haşimato hastalığı olduğunu dile getiren Topaloğlu, otoimmün hastalıkların genellikle kadınlarda görüldüğünü, bu nedenle hipotiroidiye kadınlarda daha sık rastlandığını ifade etti.

Topaloğlu, hipotiroidinin yaşam kalitesini etkileyen hastalıklardan biri olduğunu vurgulayarak, bazı hastalarda tablet formundaki ilaçların yeterli etki göstermediğini ve bu durumlarda farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığını kaydetti.

"Damardan uygulanan hormon tedavisiyle hastanın şikayetleri düzeldi"

Kliniklerinde hipotiroidi hastalığı nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki Perizade Erdoğmuş'un, yaklaşık 15 yıl önce hipotiroidi tanısı aldığını anlatan Topaloğlu, Erdoğmuş'ın 5 yıldır Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Başlangıçta 10 yıl boyunca ağızdan ilaç kullanarak hastalığın kontrol altında tutulduğunu aktaran Topaloğlu, ilerleyen dönemde tedaviye yanıt alınamadığı için ilaç uyumuna yönelik tetkiklerin yapıldığını, sonuç alınamayınca damardan tiroid hormonu tedavisinin uygulandığını kaydetti.

Bu tedavi sürecinde hastanın gözlem altında tutulduğunu, alerjik reaksiyon gelişme riskine karşı dikkatle takip edildiğini dile getiren Topaloğlu, tedavinin ardından Erdoğmuş'un şikayetlerinin düzeldiğini bildirdi.

Hipotiroidi hastası Perizade Erdoğmuş da tedavisi için 5 yıl önce Bingöl'den Ankara'ya taşındığını belirterek, "Yorgunluk, halsizlik ve geçmeyen uyku halim nedeniyle hastaneye gittim ve hipotiroidi hastası olduğumu öğrendim. Bu tedaviyle hayata bakış açım değişti. 2 çocuğum var, onlarla yeterince ilgilenemediğim zamanlar oluyordu ancak geçti. Daha erken uyanıyorum, günlük işlerimi artık yapabiliyorum." dedi.