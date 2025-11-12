Haberler

Hipotiroidi Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor: Tehditler ve Tedavi Yöntemleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Topaloğlu, hipotiroidinin kadınlarda daha sık görüldüğünü ve tedavi edilmediğinde bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Hastalığın belirtileri arasında yorgunluk, kilo artışı ve ödem gibi bulgular yer almakta.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Topaloğlu, tiroid hormonlarının yetersizliğiyle ortaya çıkan "hipotiroidi" hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğünü, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda ve gebelik döneminde tedavi edilmezse, bebekte sağlık sorunlarına yol açabildiğini bildirdi.

Topaloğlu, AA muhabirine, boynun alt kısmında yer alan kelebek şeklindeki tiroid bezinin, metabolizmayı düzenleyen hormonları salgıladığını belirtti.

Hipotiroidinin klinik bulgularının, hormon eksikliğinin derecesine bağlı olarak ortaya çıktığını aktaran Topaloğlu, "Metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak tüm vücutta, saçtan tırnağa kadar birçok bozukluk görülebiliyor. Saçlarda kabalaşma, dökülme, ciltte kuruma, özellikle ödem artışı, bacaklarda, ellerde, yüzde ve göz çevresinde şişlik, kilo artışı gibi bulgularla bu hastalıkta sıklıkla karşılaşıyoruz." dedi.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde tansiyon, akciğer ve kalple ilgili rahatsızlıklar da görülebildiğine işaret eden Topaloğlu, "Hastalığı erken dönemde fark ettiğimiz ve erken tedaviye başladığımızda tüm bu bulguları kontrol altına alabiliyoruz. Bu hastalığı özellikle kadınlarda sık görüyoruz. Doğurganlık çağındaki kadınlarda, gebelik sırasında tedavi edilmezse, bebekle ilgili sağlık sorunları olabiliyor." diye konuştu.

Hipotiroidinin en sık nedeninin tiroid bezine karşı vücutta otoantikorların oluşmasıyla gelişen Haşimato hastalığı olduğunu dile getiren Topaloğlu, otoimmün hastalıkların genellikle kadınlarda görüldüğünü, bu nedenle hipotiroidiye kadınlarda daha sık rastlandığını ifade etti.

Topaloğlu, hipotiroidinin yaşam kalitesini etkileyen hastalıklardan biri olduğunu vurgulayarak, bazı hastalarda tablet formundaki ilaçların yeterli etki göstermediğini ve bu durumlarda farklı tedavi yöntemlerinin uygulandığını kaydetti.

"Damardan uygulanan hormon tedavisiyle hastanın şikayetleri düzeldi"

Kliniklerinde hipotiroidi hastalığı nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki Perizade Erdoğmuş'un, yaklaşık 15 yıl önce hipotiroidi tanısı aldığını anlatan Topaloğlu, Erdoğmuş'ın 5 yıldır Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Başlangıçta 10 yıl boyunca ağızdan ilaç kullanarak hastalığın kontrol altında tutulduğunu aktaran Topaloğlu, ilerleyen dönemde tedaviye yanıt alınamadığı için ilaç uyumuna yönelik tetkiklerin yapıldığını, sonuç alınamayınca damardan tiroid hormonu tedavisinin uygulandığını kaydetti.

Bu tedavi sürecinde hastanın gözlem altında tutulduğunu, alerjik reaksiyon gelişme riskine karşı dikkatle takip edildiğini dile getiren Topaloğlu, tedavinin ardından Erdoğmuş'un şikayetlerinin düzeldiğini bildirdi.

Hipotiroidi hastası Perizade Erdoğmuş da tedavisi için 5 yıl önce Bingöl'den Ankara'ya taşındığını belirterek, "Yorgunluk, halsizlik ve geçmeyen uyku halim nedeniyle hastaneye gittim ve hipotiroidi hastası olduğumu öğrendim. Bu tedaviyle hayata bakış açım değişti. 2 çocuğum var, onlarla yeterince ilgilenemediğim zamanlar oluyordu ancak geçti. Daha erken uyanıyorum, günlük işlerimi artık yapabiliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Sağlık
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

2 askerimizin naaşı hala bulunamadı
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.