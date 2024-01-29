Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırmanın nedeni nedir?

Hıçkırık, ani ve tekrarlayan kasılmalara neden olan bir reflekstir. Genellikle kısa süreli bir durum olsa da, insanlar hıçkırık geçirmenin birçok farklı yöntem denerler. çoğu zaman durdurması zor olan hıçkırığın nasıl geçebileceği insanlar tarafından merak ediliyor. Hıçkırık nasıl geçer? Nasıl durdurulur? Hıçkırmanın nedeni nedir? Hıçkırığı geçirmek için deneyebileceğiniz bazı yöntemleri araştırdık. Detaylar haberimizde...

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

Derin nefes almak,

Nefesi tutma,

Su içmek,

Biraz şeker yemek,

Limona limon sıkmak veya limon yemek,

Başınızı eğmek,

Biraz karbonatlı su içmek hıçkırığınızın geçmesine yardımcı olabilir.

HIÇKIRMANIN NEDENİ NEDİR?