Her Ebeye Bir Gebe uygulaması anne adaylarının doğum yolculuğuna rehberlik ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Her Gebeye Bir Ebe Uygulaması Denizli'de de başarıyla yürütülüyor. Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Koordinatör Ebe olarak görev yapan Biran Kuru da ilk gebeliğini yaşayan Sena Ferik'i evinde ziyaret ederek Her Gebeye Bir Ebe uygulaması hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın temel hedeflerinden biri olan gebelik dönemi ve doğum sürecinde anne - bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. Bu doğrultuda ülkemizde normal doğumun teşvik edilmesi, normal doğumu özendirerek endikasyonsuz sezaryen oranlarının azaltılması amacıyla Normal Doğum Eylem Planı hazırlanmış ve eylem planı kapsamında Her Ebeye Bir Gebe Uygulaması hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında son üç ayına giren gebelere Koordinatör Ebeler tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Denizli'de de Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde toplam 34 Koordinatör Ebe görevlendirildi. Uygulama kapsamında şuana kadar 6 bin 403 gebeye telefonla ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve ilk gebeliği olan 568 gebeye de ev ziyareti gerçekleştirildi.

"Bireysel ihtiyaçlarını göz önünde tutan, sürekli ve bütüncül bakım anlayışını benimseyen bir uygulamadır"

Merkezefendi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Koordinatör Ebe olarak görev yapan Biran Kuru da uygulama kapsamında ilk gebeliğini yaşayan Sena Ferik'i evinde ziyaret etti. Ziyarette anne adayının gebelik süreciyle ilgili merak ettiği konular ele alınırken, sağlıklı bir gebelik geçirebilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde ele alındı. İlk kez anne olacak bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının önemine değinen Ebe Biran Kuru, "Bakanlığımızın "Her Gebeye Bir Ebe Uygulaması" kadının gebelik sürecinde bireysel ihtiyaçlarını göz önünde tutan, sürekli ve bütüncül bakım anlayışını benimseyen bir uygulamadır. Gebenin izlemleri, eğitim, danışmanlık, gebelik, doğuma hazırlık ve lohusalık dönemine rehberlik ederek anne ve bebek sağlığını korumada etkin rol oynamaktadır. Anne adayının kendini güvende hissetmesini sağlayarak gereksiz müdahalelerin azaltılması ve pozitif doğum deneyimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca koordinatör ebe gebenin risk değerlendirmesi, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan bireysel ihtiyaçlarını destekleyecek psikososyal bir yaklaşım sunan danışmanlık ve eğitim hizmeti vermektedir" dedi.

Ziyaret kapsamında anne adayına, gebelikten doğuma ve bebek bakımına kadar pek çok konuda rehberlik eden 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması hakkında da bilgi veren Ebe Biran Kuru uygulamanın anne adaylarının gebelik haftasına göre bilgilendirme sunduğunu, hatırlatmalarla sürecini kolaylaştırdığını ve güvenilir içeriklerle annelere destek olduğunu belirtti, anne adaylarının uygulamayı aktif şekilde kullanmasının faydalı olacağını vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sena Ferik de ilk gebeliğinde kendisini yalnız hissetmediğini ve verilen bilgilerin kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı