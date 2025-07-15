Hemşire Özge Yaylagül Gökçe İçin Tören Düzenlendi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Özge Yaylagül Gökçe için duygusal bir tören gerçekleştirildi. Törene üniversite yönetimi, akademisyenler ve Gökçe'nin ailesi katıldı.
TÖRENLE UĞURLANDI
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde gece nöbetteyken rahatsızlanıp hayatını kaybeden hemşire Özge Yaylagül Gökçe için tören düzenlendi. Üniversite morgu önünde düzenlenen törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler, Gökçe'nin mesai arkadaşlar ve ailesi katıldı. Gökçe'nin mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Okunan duanın ardından Gökçe'nin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Umut IŞIK/EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık