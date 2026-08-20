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Kastamonu'da inme geçiren 72 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi

Kastamonu'da inme geçiren 72 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi
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Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yürüme ve konuşma bozukluğu şikayetiyle başvuran 72 yaşındaki hastaya iskemik SVO (inme) tanısı konuldu. İlk tedavisinin ardından durumu stabil hale getirilen hasta, ileri tedavi için helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kastamonu'da inme tanısı konulan 72 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine yürüme ve konuşma bozukluğu şikayetleri 72 yaşındaki hastaya İskemik SVO (inme) tanısı konuldu. İlk tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılarak durumu stabil hale getirilen hastanın ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi. Daha sonra Kastamonu'ya gelen helikopter ambulansa nakledilen hasta, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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