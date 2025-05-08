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Hekimlik Meslek Kanunu Taslağı Tamamlandı

Hekimlik Meslek Kanunu Taslağı Tamamlandı
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HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, hekimlerin beklentilerine uygun olarak hazırlanan Hekimlik Meslek Kanunu taslağının, sahadan gelen taleplerle oluşturulduğunu ve devrim niteliğinde özlük hakları düzenlemeleri içerdiğini açıkladı. Taslağın, hekimlerin sosyal ve mesleki haklarını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Hekimlik Meslek Kanunu taslağı tamamlandı

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban :

"Bu metin masa başında değil, doğrudan sahadan gelen taleplerle oluşturuldu"

KOCAELİ - HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, hazırlanan Hekimlik Meslek Kanun taslağının hekimlerin beklentileri doğrultusunda oluşturulduğunu belirterek, "Bu metin masa başında değil, doğrudan sahadan gelen taleplerle oluşturuldu. Her bir başlık, küçük gruplar halinde çalışan hekimler tarafından tartışılarak olgunlaştırıldı. Özlük hakları konusunda adeta devrim niteliğinde düzenlemeler içeriyor" dedi.

HEKİMSEN, hekimlerin özlük haklarını güçlendirmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi ve mesleklerini güvenli bir şekilde icra etmelerini sağlamayı hedefleyen Hekimlik Meslek Kanunu taslağını tamamladı. Taslak, hekimlerin sosyal, mali ve mesleki haklarını kapsamlı bir şekilde düzenleyerek meslek standartlarını yeniden tanımlıyor.

HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hekimlik mesleğine dair uzun süredir devam eden mevzuat eksikliklerinin ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Dr. Kurban, "Bu yasa tasarısı olmazsa olmaz bir ihtiyaçtı. Çünkü geçmişteki tıp mevzuatımız birçok açıdan yetersizdi. Var olan yönetmelikler ve kurallar, sistemin ihtiyaçlarına cevap verememekteydi" dedi.

Hekimlik Meslek Kanunu taslağının hazırlanma sürecinde mümkün olan en geniş katılımı sağlamaya çalıştıklarını belirten Dr. Kurban, "Sosyal medya, kamuya açık gruplarda ve çeşitli platformlar üzerinden hekimleri bu çalışmaya dahil olmaya davet ettik. Zorla değil ama ısrarla sürece katılım sağlamalarını istedik. Katılabilen meslektaşlarımızla birlikte, hukukçularımızın da desteğiyle detaylı ve bilimsel bir hazırlık yürüttük" diye konuştu.

"Bu yasa kamu bütçesine yük getirmeyecek"

Hazırlanan kanun taslağının, hekimlerin sahadaki gerçek ihtiyaçlarını yansıttığını belirten Dr. Kurban, "Bu metin masa başında değil, doğrudan sahadan gelen taleplerle oluşturuldu. Her bir başlık, küçük gruplar halinde çalışan hekimler tarafından tartışılarak olgunlaştırıldı. Özlük hakları konusunda adeta devrim niteliğinde düzenlemeler içeriyor" şeklinde konuştu.

Tasarıyla ilgili maliyet konusuna da değinen Dr. Kurban, "Bu yasa kamu bütçesine yük getirmeyecek. Aksine, daha düzenli ve planlı bir sağlık sistemi sayesinde kısa sürede maliyetleri azaltacak bir yapı sunuyor. Tıp mesleğini ve sağlık sistemini zirveye taşıyacak bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunan Dr. Kurban, "Bu tasarıyı onaylayacak olan meclis üyeleri, bizce tıbbın geleceğine en büyük katkıyı sunmuş olacaklar. Bu nedenle, tasarının bir an önce yasalaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Sağlık
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