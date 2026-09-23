Hekim-Sen Başkanı Kurban, Kayseri'de darbedilen hekim için mevzuat değişikliği istedi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sendikası (Hekim-Sen) Genel Başkanı Adil Kurban, hastanelerde görev yapan güvenlik görevlilerine ilişkin mevzuatların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban, düzenlediği basın toplantısında hastanelerde görev yapan güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, Hekimlik Meslek Yasası, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının (GETAT) aile hekimliğine entegrasyonu ile sendikanın yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve Adalet Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayseri'de bir hekimin aracını almak için poliklinikten çıktıktan sonra inşaat çalışanı ve güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışmanın ardından darbedildiğini belirten Kurban, hekimin daha önce beyin ameliyatı geçirdiğini ve darbe almaması gerektiğini karşı tarafa söylediğini, buna rağmen kafasına vurulduğunu ve hekimin darp sonrası yere düşerek bayıldığını ifade etti. Hekime yapılan saldırıya tepki gösteren Kurban, "Hakikaten olayda ne olursa olsun bu bir hekimdir. Orada çalışan bir hekimdir. Sen buna bu şekilde davranamazsın. Hadi davrandın. Birilerinin araya girip bu işin şiddetini azaltması gerekirdi. Karşıdaki de zaten güvenlik görevlisiydi. Güvenlik görevlisinin bu adama, karşı taraftaki inşaattaki inşaat sorumlusuna destek olmaması gerekiyordu. Bu güvenlik görevlisi hastanenin güvenlik görevlisi. Adam bizim doktorumuzu, affedersiniz, darp mı etmiş ki sen gelip onu kurtarıyorsun, bir de bizimkini darp ediyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çok değişik bir olay var ortada. Bu da şunu gösteriyor: Aslına bakarsanız, hastanelerde çalışan güvenlik görevlileri bizim talebimiz doğrultusunda polis olmalı. Ama hiçbir zaman hastanelere polis yerleştirilemiyor sayısal ihtiyaçlar nedeniyle. Fakat hastanede çalışan güvenlik görevlilerinin, birincisi bütün mevzuatlarının zaten değiştirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kurban, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının (GETAT) aile hekimliğine entegre edilmesi yönünde daha önce Bakanlığa öneride bulunduklarını belirtti. GETAT'ın fitoterapi, akupunktur ve akupresör gibi uygulamaları kapsayacak şekilde aile hekimliğine dahil edilmesini bilimsel gerekçelerle desteklediklerini ifade eden Kurban, düzenlemenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Adalet Bakanımızla Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren bir çalışma yaptık"

Kurban, Hekimlik Meslek Yasası taslağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün çok önemli bir olay yaşandı. Adalet Bakanımızla, Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü ilgilendiren bir çalışma yaptık. Bakan Yardımcımız Abdullah Aydoğan'la görüşerek, esas itibarıyla bizim yasa taslağının Mevzuat Genel Müdürlüğü sistemine girilmesini ve burada tekrar gözden geçirilmesini sağlayacak bir çalışma gerçekleştirdik. İnşallah artık bir tek hükümet nezdinde değil, devlet nezdinde de bu çalışma değerlendirilmeye alınmış olacak" şeklinde konuştu.

Adil Kurban, yeniden seçilmelerinin ardından önceliklerinin bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları tamamlamak ve projelerini hayata geçirmek olduğunu belirtti. Seçimin gecikmeli gerçekleştirildiğini ve Yargıtay sürecinin ardından seçimin yapıldığını aktaran Kurban, yeni dönemde hedeflerine odaklanarak hızlı şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı