Haberler

Havza Devlet Hastanesi'nde kan bağışı: 30 ünite kan toplandı

Havza Devlet Hastanesi'nde kan bağışı: 30 ünite kan toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında hastane personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 30 ünite kan toplanırken, Başhekim Dr. Mustafa Keçeci kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekti.

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 30 ünite kan toplandı.

"Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyaya hastane personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hastane bünyesinde kurulan ortak bağış standında gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü bağışçılar kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu. Kan bağışının önemine dikkat çekilen organizasyonda, kanın laboratuvar ortamında üretilemeyen ve tek kaynağı insan olan sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgulandı. Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Keçeci, kampanyanın ardından yaptığı açıklamada, kan bağışının hayat kurtarmanın en somut yollarından biri olduğunu belirtti.

Dr. Keçeci, "Hayat kurtarmanın en somut ve asil yollarından biri kan bağışında bulunmaktır. Bugün burada hastane personelimizin ve duyarlı vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece gururlandırdı. 'Birbirimize Candan Bağlıyız' inancıyla Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte kurduğumuz stantta kısa süre içinde 30 ünite gibi anlamlı bir rakama ulaştık. Sağlık çalışanları olarak bu bilinci hem mesai arkadaşlarımıza hem de tüm toplumumuza yaymayı bir görev biliyoruz" dedi.

Kampanyada toplanan kanların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay aracılığıyla sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulacağı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı

Milyonlar sinirden kudurarak izledi, gerçek çok başka çıktı
Reynmen kedisini sevmek isterken hastanelik oldu

Başına gelene bak! Sevmek istediği kedi Reynmen'i hastanelik etti
Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi

Eskişehirspor camiası yasta: Acı haberler peş peşe geldi
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama

Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti