Havuzlarda Kullanılan Kimyasallar Kanserojen Olabilir

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Coşkun Usta, havuzları dezenfekte etmek için kullanılan kimyasalların kanserojen reaksiyonlara neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Usta, ozon kullanımını önererek daha az zararlı bir temizlik yöntemi olduğunu söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Coşkun Usta, havuzu dezenfekte etmek için kullanılan kimyasallara ilişkin, "Aslında havuzları zehirliyoruz. Vücut sıvıları, dışkı ve idrarla kimyasallar birleşince kanserojen reaksiyonlar ortaya çıkıyor" dedi. Prof. Dr. Usta, temizlik için ozon kullanımını önerdi.

Yazın özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıktığı günlerde tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği havuz ve su parkları, bazı kimyasallarla dezenfekte ediliyor. AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, kullanılan kimyasalların tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Özellikle kansere yol açtığı tespit edilen kimyasalları yakından inceleyen Prof. Dr. Usta, deniz yerine havuz ve su parklarının kullanılmasını, "Hiç doğru bir şey yapmıyoruz" diyerek yorumladı.

Gülhan Aygül de havuza karşı olduğunu ifade ederek, "Çocuklarıma da sürekli söylerim. Bana hijyenik gelmiyor. Deniz mikrop barındırmıyor. Havuzu kimyasallar ile temizlediklerini söylüyorlar ama benim içim ona el vermiyor. Mantar gibi hastalıklara sebep olduğunu düşünüyorum" dedi.