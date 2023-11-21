Hatay'da madeni para yutan çocuk hastanedeki müdahaleyle kurtarıldı

Hatay'da oyun oynarken yuttuğu madeni para yemek borusunda kalan 2,5 yaşındaki çocuk, hastanedeki müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Fırdane ve Mustafa Halil çifti oyun oynadığı sırada nefes almakta zorluk çektiğini gördükleri kızları Seda'yı Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun çekilen röntgeninde yemek borusunda madeni para tespit edildi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve Lina Miçooğulları tarafından ameliyata alınan çocuğun yemek borusundaki madeni para endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

İki gün kontrol altında tutulan çocuk sağlığına kavuştu ve taburcu edildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, çekilen röntgeninin ardından yemek borusunda madeni para bulunduğu tespit edilen çocuğun hemen ameliyata alındığını söyledi.

Genel anesteziyle ameliyatın yaklaşık 1 saat sürdüğünü anlatan El iki günlük yakın takibe alınan çocuğu sağlığına kavuşmasıyla taburcu ettiklerini belirtti.

Özellikle 5 yaş altı bireylerin bu tür vakalarla karşı karşıya kalmaması için uyarılarda bulunan El ailelerden özellikle o yaş aralığındaki çocukları sürekli göz kontrollerinde tutmalarını istedi.

Seda Halil'in annesi Fırdane Halil ise olay anında çok büyük telaşa kapıldığını ve çocuğunu alıp hemen hastaneye koştuğunu anlattı.

Çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını aktaran Halil, "Anneler çok dikkat etsin, o tür para veya benzeri küçük şeyleri çocuklarının alamayacağı noktalara koysunlar. O an insan çok korkuyor ne yapacağını bilemiyor o yüzden tedbirli olsunlar." dedi.