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56 yıl sonra tek böbreği olduğunu öğrendi

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Bursa'da kanlı idrar şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki İsmail İlman, doğuştan tek böbrekli olduğunu ve o böbreğinde de 15 santimetre bir kitle olduğunu öğrendi. İlman, 4 saat süren bir operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Emekli İsmail İlman kanlı idrar şikayetiyle Bursa'da özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, 56 yaşındaki hastanın tek böbreği olduğu ve bu tek böbreğinde de 15 santimetrelik bir kitle olduğu tespit edildi.

Hastanın durumu üzerine gittiği hastanelerde böbreğinin alınması ve ömür boyu diyalize bağlı kalması uygun görüldü. Diyalizi reddetmesi üzerine hasta, Doç. Dr. Ahmet Şahan ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 4 saatte gerçekleştirilen ameliyatta böbrekten 15 santimetre tümörlü kitle alındı. Tek böbreğinin 3'te 2'sini kaybeden hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Hastanın diyalize bağlı olmadan sağlığına kavuşacağı ifade edildi.

"ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADI, ÇOK ŞAŞIRDIK"

Babasının 56 yıldan beri tek böbrekle sıkıntı yaşamadan hayatına devam etmesinden şaşkınlık duyduklarını belirten Oğuz İlman (26), "Babam çift yumurta ikiziydi, doğuştan tek böbrekli doğmuş. Babam 300 gram doğmuş, tek yumurta ikizi 1 kilogram doğmuş. Babam için "yaşamaz" demişler ama diğer kardeşi yaşamamış. Babam hiçbir sıkıntı yaşamadığı için biz 56 yıl sonra tek böbreği olduğunu öğrendik. O böbreğinde de kitle vardı ama çok şükür kurtardık. Babamın tek böbreğinin olduğunu ilk duyduğumuzda çok şaşırdık. 25 yıl çalıştı ve 6 yıldır emekliydi. Gerçekten çok şaşırdık. Babam askere de gitmemişti, biz boy ve kilodan olduğunu düşünüyorduk ama tek böbrekli olduğu için elemişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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