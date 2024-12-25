Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Hastanede yılbaşı partisi iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde çalışanların yılbaşı partisi yaptığını iddia eden baba, parti nedeniyle kanser hastası çocuğuna ilacını teslim edemeyince isyan etti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ilişkin tepki çekecek bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, hastane çalışanların hastanede yılbaşı partisi düzenledi. Kanser hastası çocuğu yoğun bakımda yatan bir baba ise çocuğuna getirdiği ilacı yılbaşı partisi nedeniyle teslim edemedi.

İSYAN ETTİ

Babanın iddiasına göre, kapıyı dakikalarca çalmasına rağmen parti yapan çalışanlar kapıyı açmadı. O anların telefon kamerasıyla kaydeden baba adeta isyan etti.

Hastanede yılbaşı partisi iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
img

Alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
img

Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
img

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' davasıyla ilgili dikkat çeken uyarı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP yakında İzmir'i Avrupa birliği'ne katılacak normal yani şaşırmadık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVakkas Şahan:

İnandırıcı gelmedi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFEHİM ÇAKIR:

Sorumluk alan varsa ne yapıldığımızda yazsın sizde takip edin basın olarak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler

Son Dakika Haberleri

12.12 saat anlamı nedir? 12 12 saat aşk anlamı 2024! 11.11 saat anlamı nedir? 11 11 saat aşk anlamı 2025! 10.10 saat anlamı nedir? 10 10 saat aşk anlamı 2024! Kadir İpek neden gözaltına alındı, ne yazdı? Transfer sezonu ne zaman açılıyor 2025? Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.