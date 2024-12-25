Hastanede yılbaşı partisi iddiası: Baba kanser hastası çocuğuna ilacını götüremeyince isyan etti

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ilişkin tepki çekecek bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, hastane çalışanların hastanede yılbaşı partisi düzenledi. Kanser hastası çocuğu yoğun bakımda yatan bir baba ise çocuğuna getirdiği ilacı yılbaşı partisi nedeniyle teslim edemedi.

İSYAN ETTİ

Babanın iddiasına göre, kapıyı dakikalarca çalmasına rağmen parti yapan çalışanlar kapıyı açmadı. O anların telefon kamerasıyla kaydeden baba adeta isyan etti.