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Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki genç, iddiaya göre acil serviste doktorların ihmalleri nedeniyle testislerinden birini kaybetti. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, acil serviste yaşanan ihmaller nedeniyle testislerinden birini kaybetti. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

16 YAŞINDAKİ GENCE BİR TÜRLÜ TEŞHİS KONULAMADI

Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da yaşayan E.K. (16), kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, acil serviste yapılan ilk müdahalede genç hastaya yalnızca "gaz sıkışması" tanısı konulup lavman önerildi. Şikayetleri devam eden E.K., ailesi ile birlikte ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu ancak bu kez de yalnızca kan ve idrar tahlili yapıldı, testis muayenesi yapılmadı. "Enfeksiyon" tanısıyla yeniden evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

TESTİSLERİNDEN BİRİNİ KAYBETTİ

Bu kez yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonrası E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç hastanın bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı bildirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMr Camel:

Bizim uzman doktorlar yurtdişina kaçtı erdoğan gıderse gittin dedi simdiki doktorlar nisali nur un sözlerini yazıyor reçete de artık gerisini siz düşünün..

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Haber Yorumlarıali tartan:

Sen önce ismini Türk ismine çevir sonra yorum yaparsın

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Haber Yorumlarısaim emirler:

Bay Deve adı size çok yakışmış, tebrikler...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Sarayda tam teşekküllü hastane var yaşı sksene dayanmış adama hergün kontrol altında tutuyorlar milletin gencecik cocukları hastanelerde binbir skandal ile neler yaşıyor

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Yorum Beğenme36
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Haber Yorumlarıali tartan:

Hoca olacağına doktor olaydın

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Haber Yorumlarısaim emirler:

Muharrem İnce C.Başkanlığı seçimine girdiğinde seçim sonrası sizin gibi azılı Reis düşmanı olan kendi yandaşları için çok güzel bir benzetme yapmıştı, ŞİZOFREN BUNLAR demişti :))) tamda senin gibileri söylemişti...

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Haber YorumlarıTheC:

Bi tanesi duruyomuş sıkıntı olmaz ama çelik kılıf yaptır nolur olmaz :)

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Haber YorumlarıA.s.:

Mr Camel senin ile aynı kafa yapısındalarsa yurtdışında olmaları çok daha mantıklı. Vatanda gözü gönlü olmayanı zorla tutamazsın.

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Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Türkiye 'de ki önyargılı suçlular; 1; erkekler 2. hastalar 3. emekliler 4. asgari ücretliler 5. küçük esnaflar 6. çiftçiler 7. fakirler.

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

mr camel seni görünce beyinsiz de yaşayabiliyormuş insan diyorum.:)

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