Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, acil serviste yaşanan ihmaller nedeniyle testislerinden birini kaybetti. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

16 YAŞINDAKİ GENCE BİR TÜRLÜ TEŞHİS KONULAMADI

Edinilen bilgilere göre, Bandırma'da yaşayan E.K. (16), kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, acil serviste yapılan ilk müdahalede genç hastaya yalnızca "gaz sıkışması" tanısı konulup lavman önerildi. Şikayetleri devam eden E.K., ailesi ile birlikte ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu ancak bu kez de yalnızca kan ve idrar tahlili yapıldı, testis muayenesi yapılmadı. "Enfeksiyon" tanısıyla yeniden evine gönderilen genç, üçüncü gün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine yeniden hastaneye başvurdu.

TESTİSLERİNDEN BİRİNİ KAYBETTİ

Bu kez yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonrası E.K.'ya "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acilen ameliyata alınan genç hastanın bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı bildirildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.