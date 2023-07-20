HASTANEDE ÖLDÜ

Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü Enes Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.