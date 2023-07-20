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HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık Haberleri

Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü Enes Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü Enes Koca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Sağlık

Devlet Hastanesi Şehir Hastanesi Orhangazi Bursa Sağlık Haberler

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