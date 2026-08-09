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Bayburt'ta Emzirme Haftası Etkinliği

Bayburt'ta Emzirme Haftası Etkinliği
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadın hastalıkları ve doğum servisinde yatan annelere hoşaf ikram edildi, stant kurularak bilgilendirme yapıldı. Anne sütünün önemi vurgulanan etkinlikte, sorun yaşayan anneler laktasyon polikliniğine yönlendirildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla emziren annelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kadın hastalıkları ve doğum servisinde yatan annelere süt artışını desteklemek amacıyla hoşaf ikram edildi. Hastanenin zemin katında kurulan stantta ise emziren annelere bilgilendirme yapıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte anne sütü ve emzirmenin önemi anlatılırken, emzirme konusunda sorun yaşayan anneler laktasyon polikliniğine yönlendirildi.

Anne sütünün bebek sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilen etkinlikte, anne sütü konusunda farkındalık oluşturulmasına ve emzirmenin desteklenmesine katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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