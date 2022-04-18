Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi - Haberler

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Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

İhlas Haber Ajansı - Furkan Abrek Ünal - Sağlık
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Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildiSAMSUN Sol gözünün ana damarı tıkanan hasta, ambulans helikopterle Trabzon'dan Samsun'a getirildi.

TRABZON (İHA) - Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

SAMSUN Sol gözünün ana damarı tıkanan hasta, ambulans helikopterle Trabzon'dan Samsun'a getirildi.

Karadeniz'in tek Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Samsun'da bulunuyor. Bu çerçevede merkez bölgedeki acil vakalara hizmet vermeye devam ediyor. Trabzon'da yaşayan hasta B.K'nin ise görme keskinliği denilen görme netliğinde azalma oluşu. Trabzon'da sol gözünde ana damarı tıkanan hasta yaklaşık 1 saat süren nakil sürecinin ardından Samsun'daki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne getirildi. Hastanın tedavisine başlandı.

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

Hastalanan vatandaş Trabzon'dan Samsun'a ambulans helikopterle getirildi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Sağlık

Oksijen Tedavi Merkezi, Ambulans, Trabzon, Samsun, Sağlık, Haberler

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