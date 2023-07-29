Hasta Yakınından Doktorlara Teşekkür Şiiri
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Bayburt'ta tedavi gören bir hasta yakını, taburcu olan eşiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür etmek için şiirler yazdı.
Bayburt'ta Şakir Aydın isimli hasta yakını, tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşup, taburcu olan eşiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere şiirler yazdı. Eşine olan sevgisini, doktorlara olan vefasını şiirler yazarak gösteren Aydın, davranışıyla hem takdir topladı, hem de yürekleri ısıttı.
Bayburt Devlet Hastanesi Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları servisinde yatarak tedavi gören ve doktorların yoğun mesai harcayarak sağlığına kavuşturduğu Memnune Aydın'ın eşi Şakir Aydın, eşinin taburcu olması sonrası doktor ve hemşirelere teşekkürlerini yazdığı iki şiirle iletti. Aydın'ın bu davranışı yürekleri ısıtırken, yüzlerde de tebessüm oluşturdu.
Yazdığı şiiri hastane yönetimi adına kabul eden Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Harun Sivlim ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun, nazik davranışından ötürü Aydın'a teşekkür ettiler. Eşiyle yakından ilgilenen tüm sağlık personellerine teşekkürü borç bildiğini söyleyen Aydın, Bayburt Devlet Hastanesi yönetimine de ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarını sundu.
Aydın, 'Bayburt Hastanesi Bu' başlığıyla kaleme aldığı şiirin yanı sıra, bir de sağlık çalışanları için, 'Görevi aşk, sevgi muhabbet olarak görmüş güzel insanlar için' adıyla ikinci bir şiir yazdı.
Aydın'ın yazdığı 'Bayburt Hastanesi Bu' başlıklı şiiri şu şekilde;
"Bayburt Hastanesi bu
Bir görüşte size kanım ısındı
De hele doktor bey nerelisin sen
Bakışın cana can sohbetin tatlı
De hele Can kurban nerelisin sen
Hastaneye girdim yanımda sensin
Sanki hasta ile tek bi bedensin
Hastaya armağan şifa nedensin
De hele Armağan bey nerelisin sen
Çaresiz derdime çare buldunuz
İsimsiz derdime isim koydunuz
Ali Rıza yaren sohbet oldunuz
De hele Rıza can nerelisin sen
Elinde neşteri yara açıyor
Benim can yoldaşa şifa saçıyor
O gülen yüzüyle gelip geçiyor
De hele Volkan bey nerelisin sen
Hastane içinde görünmeyen güç
Hizmet olmaz ise gönüller bir hiç
Başhekim Murat ile personele güç
De hele Murat can nerelisin sen
Şakir Bayburt'u mu över her yerde
Haykırırım vallahi namerde merde
Sözümün olası bittiği yerde
Sonsuzluk ebedidir bense bir zerre."
Doktor ve hemşirelerden gördüğü ilgi ve alakadan ötürü, sağlık personellerine teşekkür amaçlı bir şiir daha kaleme alan Aydın'ın 'Görevi aşk, sevgi, muhabbet olarak görmüş güzel insanlar için' başlıklı şiirinde ise şu dizeler yer aldı;
"Bayburt Hastanesi var ya
Beş yıldızlı otele benzer
Cansız ruhsuz giren hasta
Can bulmuş makbere benzer
Büşra genç sanki bir melek
Hizmetin elçisi olmuş
Gündüzü gecesi yoktur
Hasta bekçisine benzer
Selamsız odaya girmez
Hastanın kusurunu görmez
Eksik hizmeti hiç sevmez
Murat Alkan beye benzer
Seda Nur'un derdi başka
Hizmet için gelir aşka
Hasta derdiyle dertlenir
Can veren sultana benzer
Aysu'nun davudi sesi
Hastaya şifa nefesi
Hizmet verirken neşesi
Sonsuz bir şükrana benzer
İsmi Tansu Can Anacan
Hastalara oluyor can
Tertemiz kalpli bir insan
Taçsız bir sultana benzer
Büyükten almış mirası
Hemşirelerde en hası
Hizmette o çeker başı
Perihan bin cana benzer
Zeynep adıyla müsemma
Onsuz hizmet olur sanma
Asalet bir şandır amma
Tertemiz bir cana benzer." - BAYBURT