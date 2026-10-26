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Hasta Hakları Günü’nde Edremit Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar ziyaret edildi

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Hasta Hakları Günü’nde Edremit Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar ziyaret edildi
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26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Edremit Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte stant kurulup yatan hastalar ziyaret edildi; Başhekim Opr. Dr. Oktay Yıldırım hasta haklarına saygının önemini belirtti.

26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Edremit Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Hasta Hakları Günü kapsamında Edremit Devlet Hastanesi'nde stant kurularak hastalara bilgilendirme yapıldı, yatan hastalar ziyaret edilerek gönüllere dokunuldu.

Etkinlik kapsamında hastanede yatarak tedavi gören hastalar da ziyaret edilerek Hasta Hakları Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oktay Yıldırım, hasta haklarının korunmasının ve sağlık hizmetlerinin eşit, güvenli, saygılı ve insan onuruna yakışır şekilde sunulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Hastanenin, hasta memnuniyetini ve hasta haklarına saygıyı esas alan hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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