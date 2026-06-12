Haberler

İstanbul'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' standı kuruldu

İstanbul'da 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' standı kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın fiziksel aktivite farkındalığını artırmak için başlattığı 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında İstanbul Galata Kulesi'nde stant açıldı. Vatandaşlara denge, kavrama kuvveti ve otur-kalk testleri uygulanarak sağlık durumları değerlendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nca toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak ve bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çerçevesinde İstanbul'da stant açıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu öncülüğünde başlatılan ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarına Galata Kulesi'nde devam edildi. Toplumda fiziksel aktivite farkındalığının artırılması ve bireylerin fonksiyonel hareket kapasitelerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 10 Temmuz'a kadar 39 ilçede sürecek saha çalışmaları kapsamında Galata Kulesi Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan sağlık ekipleri, katılımcılara tek ayak üzerinde denge, el kavrama kuvveti ve 30 saniye otur kalk testleri uyguladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği saha çalışmasında katılımcılar, ekiplerin gösterdiği komutlara uymaya çalıştı. Bazı vatandaşların tek ayak üzerinde dengede durmaya çalıştığı sırada zorlandığı görüldü. Sağlık ekipleri, test sonunda vatandaşlara mevcut fiziksel durumları hakkında bilgi vererek, Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirdi.

Öte yandan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal hizmet uzmanları tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verildiği kaydedildi. Aynı zamanda kanser taramaları, kadın üreme sağlığı, obezite kontrolü ve kronik hastalıkların takibine ilişkin hizmetlerin de ücretsiz olarak verildiği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok konuşulacak benzetme

Erdoğan'dan olay benzetme
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma

Görüntü infial yaratmıştı! Ve o savcı için düğmeye basıldı

İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız
5 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış

5 yıllık cinayet böyle çözüldü! Her şey kuyudan çıkan cesetle başlamış
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı